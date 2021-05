Hockey sur glace - La Suisse a établi un nouveau record défensif

Pour Mirco Müller, le futur défenseur du HC Lugano, cette statistique a aussi été surprenante. «Pendant le match, je ne me suis pas rendu compte que nous avions accordé aussi peu de tirs. Nous avons beaucoup eu le puck et donc rarement été en danger défensivement», a relativisé le numéro 25 de la Suisse.

Suisse 1, Danemark 0. Un résultat assez commun finalement lorsqu’une équipe dirigée par Heinz Ehlers est en lice. Comme il l’a souvent fait par le passé avec Lausanne et Langnau en National League, le coach danois a bétonné sa défense et tiré le maximum de ses joueurs. En vain cette fois-ci, un peu plus de 24 heures après avoir réalisé un immense exploit contre la Suède (victoire 4-3). «Les équipes de Ehlers sont comme ça: elles bétonnent derrière et sont compliquées à jouer», a rappelé Tristan Scherwey, qui a souvent eu à faire au technicien danois dans le championnat de Suisse par le passé. «La clé, c’est de toujours rester attentif car on n’est jamais à l’abri d’une contre-attaque. 1-0, c’est un petit score, mais une grande victoire pour nous dans ce tournoi.»