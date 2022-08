Basketball: La Suisse a été grande contre l’Autriche

Lourdes absences

Le technicien grec de la sélection helvétique a dû se faire quelques cheveux blancs en préparant cette rencontre. Arnaud Cotture (raisons familiales) et Jonathan Dubas (3x3 ce week-end) étaient déjà absents dans le secteur intérieur, il a également fallu faire sans Nathan Jurkovitz, blessé à la cheville, Michel Ofik-Nzege, touché au mollet, et enfin Kilian Martin, victime d’une pubalgie. Autant dire la Suisse était condamnée à souffrir le martyre dans la raquette.

Cela a été le cas en première mi-temps, au cours de laquelle elle a largement perdu la bataille du rebond (10-21). Après vingt minutes, le maestro du groupe Jonathan Kazadi n’avait pas inscrit le moindre point et Roberto Kovac à peine plus (1). Et pourtant, Laurent Zoccoletti – quel abattage! – et ses partenaires regardaient leur adversaire du soir les yeux dans les yeux (33-34). Grâce au scoring un poil inattendu de l’ex-Fribourgeois Robert Zinn, parti à Lugano.