Pandémie – La Suisse a étonnamment bien traversé la crise du Covid-19

Hôtellerie et restauration davantage touchée

Bien que Jan-Egbert Sturm soit optimiste pour l’avenir économique du pays, il reconnaît que des problèmes existent. Cela notamment en matière de recrutement dans le secteur hôtelier et de la restauration, secteur dans lequel «la pandémie a laissé le plus de traces», selon l’économiste. Certaines entreprises n’ont pas eu les moyens de garder leur personnel malgré le soutien de Berne. Et aujourd’hui elles n’en retrouvent plus assez, les gens ayant changé d’activité ou de région. Le spécialiste prévoit toutefois que, globalement, «le secteur va se rétablir». Mais à titre individuel il reconnaît qu’il en va autrement pour des entreprises telles que les restaurants, hôtels, fitness et organisateurs d’événements, des secteurs très disparates: «Dans les régions de montagne, par exemple, de nombreux hôtels ont connu de bons mois. En revanche dans des villes comme Zurich ou Genève, l’hôtellerie est toujours en crise.»