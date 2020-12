ONU : La Suisse a fait des progrès en matière de droits de l’enfant

Berne s’apprête à présenter son rapport au Comité des droits de l’enfant de l’ONU. La Suisse a pris en compte des recommandations adressées en 2015.

La Suisse a notamment ratifié le 3e Protocole à la CDE permettant de présenter des plaintes pour violation des droits de l’enfant. Le Conseil fédéral a aussi présenté un projet de loi sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo. Et une plateforme nationale sur le placement d’enfants en institution et en famille d’accueil a été lancée.