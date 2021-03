Encore décisif

Le Liverpuldien, aidé par les errements de la défense finlandaise, a débordé et servi Djibril Sow, qui en a fait de même avec Mario Gavranovic. En bon buteur, le Tessinois n’a pas manqué l’o ccasion (21 e ). Le joueur du Dinamo Zagreb avait été le seul dangereux auparavant (12 e ) et trouvera ensuite le poteau juste après le 1-1.

Relâchement coupable

Aujourd ’ hui, la star de la Nati a retrouvé sourire et efficacité, portant même pour la première fois le brassard de capitaine de son pays ce mercredi, avant de sortir à la pause. Il est tout simplement irremplaçable, comme l’ont prouvé également ses deux passes décisives en Bulgarie (1-3) et son but si important contre la Lituanie (1-0).

Les «remplaçants» sauvent les meubles

L’attaquant de l’Union Berlin en a même enfilé un deuxième dix minutes plus tard, sur penalty, pour ce qui sera finalement le second et dernier tir cadré des siens de la partie. Djibril Sow avait alors perdu le cuir de manière évitable, avant de pousser légèrement Onni Valakari dans la surface de réparation. Le joueur de l’Eintracht Francfort, très discret face à des second s couteaux, n’a pas fait grand-chose pour faire douter de la hiérarchie des milieux de terrain de la Nati , et c’est un euphémisme.