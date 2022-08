Météo : La Suisse a frôlé les records de pluie ces dernières 24 heures

Il est tombé en Suisse centrale et orientale la 2e plus grande quantité de précipitations jamais mesurée. Mais les sols ont pu en grande partie absorber l’eau.

Alors que de violents orages ont fait d’énormes dégâts en Corse , dans le nord de l’Italie et en Autriche, la Suisse a été relativement épargnée jusqu’ici par cette météo extrême. Le ciel a toutefois déversé d’énormes quantités d’eau ces dernières 24 heures, relève MeteoNews samedi. Les totaux de précipitations en Suisse centrale et orientale ont ainsi atteint des valeurs quasi records.

La palme revient au sommet du Säntis (AR) qui a reçu pas moins de 180 litres d’eau au mètre carré, devant Oberriet (SG) et Altstätten (SG), deux communes en plaine sur lesquelles se sont déversés 173 et 149 litres de pluie au m2. Weesen (SG) et Innerthal (SZ) ont aussi été copieusement arrosées (144 et 143 l/m2). Ce qui fait dire à MeteoNews qu’il est tombé à Altstätten et à Innerthal la deuxième plus grande quantité de pluie jamais mesurée.