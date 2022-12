Tennis: La Suisse à l'assaut de la United Cup

Wawrinka (en bas à droite) et Bencic (en bas à gauche) tenteront d’amener la Suisse au sommet.

«Je pense que nous aurons une belle équipe, avec Belinda Bencic, Jil Teichmann, Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker», avait déclaré fin octobre Stan Wawrinka. Le Vaudois, vainqueur de la Coupe Davis avec Roger Federer en 2014, va faire son retour en équipe de Suisse à l’occasion de la toute première United Cup (29 décembre-8 janvier), qui débute ce jeudi en Australie.

Il s’agit d’une nouvelle compétition mixte, organisée conjointement par l’ATP et la WTA, marquant le coup d’envoi de la saison 2023 de tennis. Joanne Züger, Alexander Ritschard et Ylena In-Albon ont également fait le déplacement à l’autre bout du globe pour défendre les couleurs helvétiques dans ce tournoi international.

15 millions de dotation globale

Rafael Nadal (ATP 2), Casper Ruud (ATP 3), Stefanos Tsitsipas (ATP 4), Taylor Fritz (ATP 9), Hubert Hurkacz (ATP 10), Alexander Zverev (ATP 12) Iga Swiatek (WTA 1), Jessica Pegula (WTA 3), Caroline Garcia (WTA 4) et Maria Sakkari (WTA 6), Madison Keys (WTA 11) participeront notamment à cette compétition officielle, où il sera possible de gagner jusqu’à 500 points et dont la dotation globale s’élève à 15 millions de dollars.