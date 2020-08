Vaccin contre le Covid-19

La Suisse à la traîne, «faute d’argent»

Tout est prêt dans six des plus importants hôpitaux du pays pour mener la première étude à grande échelle d'un vaccin contre le Covid-19. Problème: il manque des millions de francs, que l’OFSP ne souhaite pas débloquer pour le moment.

Dans les prochaines semaines, 1000 personnes en Suisse pourraient recevoir un éventuel vaccin de la société américaine Moderna, avance la NZZ am Sonntag. Selon résultats des premiers essais rendus publics fin juillet, celui-ci a déclenché une réponse immunitaire «robuste» et empêché la réplication du virus dans les poumons et le nez des singes. Une avancée qui donne de l’espoir au monde entier, mis à mal depuis six mois par la crise sanitaire.