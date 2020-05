Énergie

La Suisse à la traîne pour le solaire et l’éolien

Selon la Fondation suisse de l'énergie, la Suisse pourrait mieux faire en ce qui concerne les énergies renouvelables.

La fondation a comparé la production d’électricité en Suisse et dans les 28 pays membres de l'Union européenne l’an dernier. Avec 284 kWh par habitant, contre 250 un an plus tôt, la Confédération gagne un rang et se classe à la 24e place. Seules la République tchèque, la Hongrie, la Slovénie, la Slovaquie et la Lettonie font moins bien, indique la SES dans un communiqué.