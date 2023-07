Comparaison: La Suisse a les transports publics les plus chers du monde

Sans demi-tarif, bon nombre de personnes ne pourraient pas se permettre de prendre le train. 20min/Matthias Spicher

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Un trajet simple en Suisse coûte en moyenne 3,55 fr. aux pendulaires qui prennent le RER, le tram ou le bus, et le prix moyen d’une carte mensuelle pour quelques zones est de 78,90 fr. La deuxième place du classement est occupée par les Pays-Bas (3,25 et 78,20 fr.), la troisième par l’Australie (2,60 et 95,60). C’est donc en Suisse que le prix d’un aller simple est le plus élevé et celui d’une carte mensuelle arrive à la cinquième place. C’est ce qui ressort d’un comparatif dévoilé par le site «Compare The Market» qui a analysé 99 pays.

Les villes également très chères

Quatre des dix villes les plus chères au monde pour les tickets de transports publics se trouvent en Suisse. En tête: Zurich où un ticket à usage unique coûte en moyenne 4,35 fr., à Lausanne (5ème place) 3,65 fr., à Berne (6ème place) 3,60 fr. et à Bâle (8ème place) 3,55 fr. Le reste du top 10 est complété par des villes des Pays-Bas, d’Angleterre et d’Islande.

Un coût de la vie élevé

L’Alliance SwissPass explique les prix plus élevés des transports publics en Suisse par le coût de la vie plus élevé. En outre, les transports publics suisses occupent également une place de choix en comparaison mondiale en termes de qualité, explique le porte-parole Reto Hügli. «La Suisse a été le premier pays à introduire intégralement l’horaire cadencé en 1982, et l’offre est aujourd’hui très dense. En Suisse, les transports publics font partie du service public et permettent d’atteindre presque tous les endroits du pays. La popularité et le succès des transports publics se reflètent également dans leur utilisation. Actuellement, plus de trois millions d’abonnements demi-tarif et près de 437’000 abonnements généraux sont en circulation».

Sans demi-tarif, c’est cher

Les prix des transports publics ne devraient toutefois pas être si élevés, affirme Florence Brenzikofer, conseillère nationale et présidente de la Communauté d’intérêts pour les transports publics. Selon elle, l’utilisation des transports en commun est devenue beaucoup plus chère que le trafic motorisé. «Sans abonnement demi-tarif, les transports publics sont beaucoup trop chers, certains ne peuvent presque pas se le permettre», poursuit Florence Brenzikofer. Il existe certes de nouvelles offres pour les jeunes, comme l’AG-Night. Mais cela ne suffit pas. Il faut selon elle accélérer la mise en place d’un nouveau système de billetterie simple et bon marché comme Myride.

