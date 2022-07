Euro féminin: La Suisse a longtemps cru à l’exploit

À la hauteur

Bien regroupées avant le thé, les Helvètes n’ont laissé que des miettes aux puissantes attaquantes scandinaves. Ça a été un peu plus dur ensuite: Fridolina Rolfö a frappé juste à côté tout juste sortie des vestiaires et Stina Blackstenius est partie dans le dos de la défense, pour finir par être contrée par Gaëlle Thalmann (52e), auteure une nouvelle fois d’une performance remarquable, que ce soit devant son but ou avec son jeu au pied impeccable.

Bachmann, intenable comme à son habitude, a trouvé la lucarne du but suédois et remis sa formation à hauteur deux minutes plus tard. Et dire que l’histoire aurait pu être encore plus belle… À la 73e minute, Ana-Maria Crnogorčević a mis à contribution la portière suédoise d’une frappe de loin et, sur le corner qui a suivi, une tête de Coumba Sow a été stoppée à quelques centimètres de la ligne de but.