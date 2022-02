Hockey sur glace - La Suisse a retouché son attaque pour défier la Tchéquie 

Déjà battue trois fois en phase de groupe (par les Russes 1-0, les Tchèques 1-2 après les tirs au but ainsi que le Danemark 5-3), un revers de plus aurait le poids d’une humiliation pour une sélection helvétique dont l’objectif est d’atteindre le dernier carré et de se mêler à la lutte pour une médaille.