Coronavirus : La Suisse a-t-elle supprimé des places en soins intensifs?

Notre pays compte 728 lits de soins intensifs de moins que lors de la première vague de Covid-19. De quoi poser des questions.

«Nous n’avons jamais eu aussi peu de lits de soins intensifs. Il y a quelque chose qui ne va pas.» De tels messages circulent sur les réseaux sociaux. Ils pointent du doigt le fait que la Confédération et les cantons ont supprimé des places en soins intensifs au lieu de former du personnel supplémentaire afin d’augmenter les capacités d’accueil. Un regard sur les chiffres le montre. Le 11 avril 2020, en plein milieu de la première vague, 1556 lits en soins intensifs étaient disponibles, dont 776 étaient inoccupés. Puis en novembre de la même année, durant le pic de la deuxième vague, on dénombrait 1127 lits disponibles dont 279 inoccupés. Ce mardi, selon le site de l’OFSP, 155 des 828 lits de soins aigus étaient encore inoccupés.