Santé : La Suisse a tenu le 5e sommet mondial sur la sécurité des patients

Ces 23 et 24 février, Alain Berset a accueilli à Montreux plus de 600 experts et près de 80 délégations ministérielles dans le cadre du sommet mondial sur la sécurité des patients.

Ces 23 et 24 février, la Suisse a organisé le cinquième «Global Ministerial Summit on Patient Safety» – le sommet mondial sur la sécurité des patients (voir encadré). Le président de la Confédération, Alain Berset, a ainsi accueilli plus de 600 experts et près de 80 délégations ministérielles – dont près de 30 ministres de la Santé – venus du monde entier à Montreux (VD), indique ce vendredi le Département fédéral de l’Intérieur (DFI) via un communiqué de presse. Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), était présent.