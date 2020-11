La personne qui a allumé sa télévision, mercredi soir, et qui est tombée par hasard sur cette partie a dû se demander de quel niveau il pouvait bien s ’ agir. S’il était un poil béotien, pas sûr que les Bornauw, Vanaken, Lukebakio d’un côté et les Cömert, Sow, Zuber et Gavranovic de l’autre l’aient aiguillé. Ce n’est pas, non plus, le nombre d’occasions qui l’a mis sur la piste d’un affrontement entre la nation No 1 au classement de la FIFA, contre la sélection classée 16e. C’est vite vu, à la pause, les Belges n’avaient pas tiré au but du tout.