La Suisse accueille un enfant ukrainien grièvement brûlé

Dans un communiqué, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé indique qu’au total 18 personnes ont été soignées dans les hôpitaux suisses depuis le mois de septembre. Six vols sanitaires ont été nécessaires pour les évacuer. C’est la Rega qui se charge du transport au départ d’un aéroport en Pologne.

Une première

Chaque semaine, les propositions de patientes et patients soumises par l’Ukraine sont étudiées par un comité médical composé notamment d’une représentation des hôpitaux universitaires et centraux. Ce dernier s’efforce ensuite de mettre en place «une répartition solidaire et la plus équilibrée possible des victimes entre les régions et les cantons.» Au total, dix hôpitaux suisses prennent part à ce dispositif.