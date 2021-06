Omnisports - La Suisse accueillera les World Winter Games en 2029

Les World Winter Games rassemblent des personnes avec et sans handicap mental et constituent le plus grand événement sportif-humanitaire du monde. DR

Les World Winter Games de Special Olympics ont été provisoirement attribués à la Suisse à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Les World Winter Games rassemblent des personnes avec et sans handicap mental et constituent le plus grand événement sportif-humanitaire du monde. Les World Winter Games dureront douze jours et réuniront 2500 athlètes de 110 nations pour des compétitions sportives dans 9 disciplines.

Les World Winter Games sont bien plus que du sport. Special Olympics Switzerland travaille en étroite collaboration avec les Fédérations sportives et les clubs sportifs suisses pour mettre en œuvre conjointement la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Les Games offrent une expérience unique pour une Suisse inclusive, où chacun(e) a un accès égal au sport, à l'éducation, à la santé et à tous les aspects de la vie.

«Je suis persuadée que les World Winter Games 2029 en Suisse contribueront durablement à une société inclusive» Viola Amherd, Conseillère fédérale et Ministre des sports

Les World Games sont l’occasion de promouvoir une société inclusive dans laquelle toutes les personnes vivent ensemble sans discrimination. Ils donnent à la Suisse un projet fédérateur qui associe les sites des compétitions sportives dans le canton des Grisons tout en ayant aussi un fort rayonnement sur les autres régions. La cérémonie d’ouverture, l’un des temps forts des Games, aura lieu au stade du Letzigrund à Zurich. Le programme Host Town et le relais de la flamme impliqueront tous les cantons et seront l’occasion pour les personnes avec et sans handicap de se rencontrer.

La Conseillère fédérale et Ministre des sports Viola Amherd a été en première ligne pour soutenir cette candidature. Elle est certaine du caractère pérenne de ce projet de sport et d’inclusion bien conçu: «Je suis persuadée que les World Winter Games 2029 en Suisse contribueront durablement à une société inclusive.»

Bruno Barth, directeur de Special Olympics Switzerland et initiateur de cette candidature, se réjouit de l’attribution précoce du lieu d’accueil des World Winter Games 2029: «Nous avons désormais suffisamment de temps pour promouvoir des changements aux niveaux social et politique de manière durable dans les années à venir, et pour vivre l'inclusion dans notre pays.»

Les compétitions dans les Grisons

L'attribution est encore soumise à une garantie de financement, qui est attendue fin septembre 2022, date à laquelle une cérémonie officielle de signature aura lieu. Special Olympics Switzerland va maintenant entamer une campagne de huit ans pour l'inclusion des personnes en situation de handicap mental dans les cercles politiques et les pratiques sportives - un délai explicitement demandé dans la candidature suisse pour garantir un héritage dans le temps.

Le budget des World Games s’élève à 38 millions de francs – environ le même montant que les Jeux olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020. Il est prévu que 75% du total des coûts soient pris en charge par la Confédération, les cantons des Grisons et de Zurich, les villes de Coire et de Zurich, ainsi que par les communes d’Arosa et de Vaz/Obervaz (Lenzerheide).

La partie sportive de l’événement se déroulera dans le canton des Grisons: unihockey, hockey en salle, short-track et patinage artistique à Coire; ski alpin et snowboard à Arosa; ski de fond, raquettes à neige et danse à Lenzerheide. La cérémonie d’ouverture aura lieu au stade du Letzigrund à Zurich et la cérémonie de clôture à Coire.