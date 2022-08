Diplomatie et humanitaire : La Suisse accusée de laisser tomber l’Afghanistan

Des critiques s’élèvent contre la dureté de la politique migratoire suisse et son absence de volonté de retourner apporter de l’aide sur le terrain.

Il y a un an, des manifestants à Berne appelaient déjà au soutien de la Suisse. Aujourd’hui, ils déchantent. 20min/Matthias Spicher

Quand les Talibans ont pris le pouvoir il y a un an, la Suisse et la communauté internationale ont mis les voiles et quitté le pays. Depuis, l’Afghanistan connaît une grande crise humanitaire. Douze mois après le changement de régime, des critiques se font entendre contre la Suisse, pointant notamment des écarts entre son attitude envers l’Afghanistan et l’Ukraine.

«Je suis déçu par l’approche de la Suisse», dit dans le «Tages-Anzeiger» ce samedi Nasir Andisha, l’ancien ambassadeur afghan en Suisse, qui estime que notre pays aurait pu être plus généreux. Selon le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), en 2021, la Suisse a accepté 37 demandes de visas humanitaires et en a refusé 400. Depuis le début de 2022, elle en a accepté 54 et refusé plus de 1000.

Moins ouvert que ses voisins

Nos voisins, eux, font preuve d’une autre attitude. L’Allemagne met en place un programme de protection et a fait venir sur ses terres plus de 1000 personnes rien qu’en juillet. La France a aussi accueilli, notamment, de nombreux professionnels de la culture et des médias qui ont dû fuir le pays.

La Croix-Rouge et l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés voudraient aussi un plus fort engagement de la Suisse. Or la loi la restreint. Pour accorder un visa humanitaire, la personne doit faire état de «liens étroits avec la Suisse». Reste, rappelle le SEM, la voie de l’asile. En 2021, environ 3000 Afghans ont fait une demande, rappelle le journal alémanique. Or selon le SEM, il s’agit surtout de personnes qui se trouvaient déjà en Europe et qui ne sont pas des réfugiés ayant quitté le pays après la prise de pouvoir talibane.

Effort diplomatique exigé Il est aussi reproché à la Suisse de ne pas chercher à nouer un dialogue avec le régime taliban, ce qu’elle pourrait faire en sa qualité d’État neutre, et ce qu’elle a très rapidement cherché à faire entre l’Ukraine et la Russie. Un autre parallèle est vite tiré: après quelques mois, la Suisse a rouvert son ambassade à Kiev, pays en guerre, mais n’a toujours pas l’intention de ramener du personnel diplomatique à Kaboul. Le Département fédéral des affaires étrangères estime que la situation sur place risque de se déteriorer encore et que le moment n’est pas encore venu de repartir sur le terrain. De plus, il rejette la pertinence de la comparaison avec l’Ukraine: à Kiev, un gouvernement élu est en place. À Kaboul, le pouvoir a été saisi par la force et sans élections qui légitimeraient ses représentants.