Football – La Suisse affronte l'Angleterre

…les Anglais, eux, ont su se mettre à l’abri bien plus tôt dans le Groupe I. Titulaires de huit victoires et de deux nuls (en Pologne 1-1 et face à la Hongrie sur le même score à Wembley), les vice-champions d’Europe restent invaincus depuis 7 matches et cette fameuse finale de l’Euro perdue face à l’Italie.