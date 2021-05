D'un point de vue comptable, ce premier tiers est parfait. La Suisse a inscrit ses deux buts aux meilleurs moments, à savoir en tout début et en tout fin de période. D'un point de vue purement du jeu, c'est assez laborieux. La formation de Pat Fischer avait très bien commencé sa rencontre, étant agressive et très concentrée. Mais au fil des minutes, elle a reculé, peut-être s'est-elle vue trop belle face à la lanterne rouge du groupe, et la Biélorussie est sortie de son camp et a pu se procurer quelques situations intéressantes. Quelques ajustements seront donc nécessaires à la pause.