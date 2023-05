Championnat du monde de hockey: La Suisse affronte la Lettonie

Ce match revêt donc d’un intérêt, si ce n’est comptable, du moins sportif. La Suisse cherchera à prendre sa revanche et à prouver qu’elle fait bien partie des prétendantes à la victoire finale dans ce tournoi. Terminer avec sept victoires en autant de rencontres et remporter son dernier match de la phase de poules face au pays hôte enverrait un sérieux message aux autres formations et renforcerait encore un peu plus une confiance déjà au beau fixe.