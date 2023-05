Championnat du monde de hockey: La Suisse en quête du troisième but face à la Norvège

Avantage de deux buts plus que mérité pour l'équipe de Patrick Fischer. La Suisse est très agressive et ne laisse pas son adversaire respirer. Les occasions franches se sont enchaînées mais malheureusement soit en raison d'un grand Arntzen, soit en raison d'un manque de chance (le poteau de Marti), soit encore à cause d'un but refusé (et c'est très discutable), la Suisse n'est pas parvenue à aggraver le score. La Norvège n'a rien montré à part de la bonne volonté en défense.