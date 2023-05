Championnat du monde de hockey: La Suisse concède l'ouverture du score face à la République tchèque

Si les victoires contre la Slovénie, la Norvège, le Kazakhstan et la Slovaquie semblaient logiques, celle d’hier face aux vice-champions du monde canadiens a fait sensation. La Suisse ne peut plus se cacher désormais et son début de tournoi parfait la mène dans la liste des prétendants à la victoire finale. Le chemin est encore long, certes, mais gagner aide à gagner et le capital confiance de l’équipe nationale est à son maximum. Rêver n’est pas interdit.