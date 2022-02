JO 2022 – Hockey - Grâce à deux buts en 13 secondes, la Suisse mène après un tiers

Après un début de match très compliqué et l'ouverture du score de Klok, la Suisse a réussi à réagir. Grâce à une supériorité numérique, Ambühl a pu rétablir la parité. Une réussite qui a provoqué un déclic et Mottet, 13 secondes plus tard, a permis à ses coéquipiers de prendre l'avantage. La troupe de Fischer doit continuer sur cette lancée pour réussir à se qualifier pour les quarts.