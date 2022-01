Football : La Suisse affrontera l’Angleterre à Wembley

L'équipe de Suisse débutera son année par un match amical à Wembley le 26 mars contre l'Angleterre. Trois jours plus tard, elle affrontera le Kosovo à Zurich.

« La Suisse et l'Angleterre s'affronteront à Wembley pour la première fois depuis le match pour la 3e place dans le cadre du tournoi Final 4 de l'UEFA Nations League 2019 à Guimarães (0-0 après prolongations; 5-6 aux tirs au but) et pour la 31e fois au total », peut-on lire dans le communiqué de l'ASF.