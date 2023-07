Coupe du monde féminine 2023: La Suisse affrontera l’Espagne en huitièmes

Les deux sélections, qui ont remporté leurs deux premiers matches du tournoi avec un goal-average de 7-0 et 8-0, ont abordé la rencontre en étant déjà qualifiées, avec le seul objectif de terminer en tête. Malgré l’enjeu restreint, l’ampleur du résultat envoie un sacré avertissement à l’ambitieuse Espagne, invaincue depuis février et qui n’avait pas perdu sur un tel écart en neuf ans.

Putellas a joué une heure

À la mi-temps, la 6e nation au classement FIFA comptait quasi trois fois plus de passes que ses adversaires, mais ces dernières menaient 3-0, en ayant marqué sur trois contres. Hinata Miyazawa (12e, 40e) et Riko Ueki (29e), sur une frappe déviée par Irene Paredes, ont illustré l’efficacité létale des Japonaises, qui ont assommé des Espagnoles sans voix en seconde période. Mina Tanaka, d’une belle frappe enroulée, a conclu le festival en fin de match (82e).

Championnes du monde en 2011, puis finalistes quatre ans plus tard, les «Nadeshiko Japan» ont été éliminées dès les huitièmes de finale de l’édition 2019, par les Pays-Bas (2-1). Les coéquipières de l’ancienne Lyonnaise Saki Kumagai, qui n’ont pas encaissé le moindre but dans le tournoi, affronteront la Norvège, autre monument du football féminin, samedi à Wellington.

Première pour la Zambie

Dans l’autre match du groupe, la Zambie, qui participait pour la première fois de son histoire, hommes et femmes confondus, à une Coupe du monde, a remporté son premier succès dans cette compétition majeure en battant le Costa Rica (3-1) à Hamilton. Corrigées par le Japon (5-0) et l’Espagne (5-0) dans ce groupe C et déjà éliminées avant la rencontre, les Africaines sortent donc avec les honneurs après avoir inscrit leurs trois premiers buts dans un Mondial grâce à Lushomo Mweemba (3e), Barbra Banda (31e) sur pénalty et Racheal Kundananji (90e+3). Le Costa Rica, également déjà éliminé avant la rencontre, a réduit l’écart au score par Melissa Herrera (48e) mais finit donc dernier avec trois défaites.