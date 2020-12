Coronavirus : La Suisse ajoute 11 nouveaux pays à sa liste de zones à risques

L’OFSP a annoncé vendredi avoir ajouté onze pays à sa liste de zones à risques. Certaines régions d’Italie et d’Autriche sont également concernées.

La Géorgie, la Hongrie, la Jordanie, la Lituanie, la Macédoine du Nord, la Pologne, Saint-Marin, la Serbie et la Slovénie ont également été ajoutées à cette liste, indique vendredi l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur son site internet. Ils rejoignent Andorre, le Luxembourg et le Monténégro.

Les voyageurs des régions italiennes d’Émilie-Romagne, du Frioul-Vénétie julienne et de Vénétie devront également respecter une quarantaine s’ils entrent en Suisse. Il en va de même en Autriche pour les Land de Carinthie et de Styrie. Il existait déjà une obligation d’isolation pour les régions de Haute-Autriche et de Salzbourg, ainsi que pour le Territoire d’outre-mer de Polynésie française.