Un pub lucernois.

La dernière fois que la «Nati» a mis les crampons en Suisse romande, c'était il n'y a pas si longtemps, finalement. C'était il y a un peu plus d'un an et une victoire contre Gibraltar à Sion. Super! Mais avec nos stades décrépis ou avec leur pelouse synthétique, autant dire qu'il faudra un sacré concours de circonstances pour revoir les «A» là où l'on parle français, quel que soit l'accent qui va avec. Genève, quand on sera venu à bout de la pandémie, Bienne, Neuchâtel et maintenant Lausanne peuvent espérer avoir les filles, les espoirs ou un amical de préparation de ces messieurs quelques jours avant un déplacement aux Féroé ou en Lituanie, mais c'est à peu près tout.

Du coup, l'Association suisse de Football est bien obligée de promener son équipe fanion en Suisse-Allemande, car le Tessin, avec son seul Cornaredo (4170 spectateurs lors de la défaite contre le Qatar il y a deux ans) ne remplit pas les caisses non plus et cette enceinte est elle aussi vieillotte. Tant mieux pour nous journalistes, qui nous retrouvons à Bâle et Lucerne cette semaine, des villes où tout ou presque est encore ouvert et où le taux de reproduction du coronavirus est largement moins important ces dernières semaines que là où vous lisez ces lignes. Dire qu’à St-Gall, il y a un mois pour l’affrontement contre la Croatie, le masque n’était alors obligatoire que dans les transports publics!

Pourtant, au début de la crise du Covid-19, des études certainement super sérieuses avaient affirmé de manière péremptoire que parler le Schwitzerdütsch était bien plus dangereux que le français, eu égard aux projection de microgouttelettes plus lointaine avec ces dialectes locaux... Les chiffres ont bien vite démenti cette théorie et les «Welches» sont devenus les pires Européens depuis quelques semaines. Alors la blague qui tourne à propos des Finlandais («Ils sont heureux depuis le début de la pandémie, car ils doivent se tenir à 2 mètres les uns des autres au lieu des 4 mètres habituels») est-elle aussi valable ici?

Un triste pub quizz bâlois.

Franchement, à Bâle, avant Suisse-Espagne, on a failli le croire. Les pubs étaient déserts à l'heure du sacro-saint after-work et ils n'ouvraient même pas à midi. On est allé tester un soir de «pub quiz» au Pickwick de la cité rhénane et on devait être à peu près sept dans l'ensemble de l'établissement. Bon, on ne va pas vous mentir, on n'a pas gagné pour autant. On imaginait alors que le «tourisme alcoolique» aurait pu remplir les bars, mais rien. Pourtant, l'Allemagne et la France, où tout est bouclé, comme le canton du Jura d'ailleurs, ne sont pas loin du tout et Delémont n'est finalement qu'à 34 minutes en train…

La presse alémanique parle volontiers de «Corona Graben», de tous ces Romands qui ne peuvent s'empêcher de se faire la bise même avec le masque, ce qui expliquerait pas mal de choses. Et on la comprend un peu, vraiment. Pourtant, après avoir testé la chose de près, on peut vous affirmer que quand les pubs et les bistrots ferment à Lucerne - où les Helvètes devaient défier l'Ukraine mardi, avant que les joueurs de l’Est ne soient eux aussi rattrapé par le Covid-19 - à 23 heures, selon les instructions de la Confédération, les distances sociales ne sont que très moyennement respectées.

Lucerne était globalement blindé.

Alors oui, les tables sont toutes séparées par d'immenses plexiglas, mais ça n'empêche pas les hommes un peu trop mis en confiance par la bière de tenter leur chance auprès de la jolie demoiselle assise pas loin. Après deux ou trois petits shots, il est aussi facile de deviser avec des gens au bar et si j'avais le virus, je ne peux vraiment pas assurer que les personnes avec qui j'ai parlé et qui venaient d'horizons aussi divers que le Texas, le Vietnam, le Tessin et le pays de Galles ne vont pas le contracter sous peu.

A la fin du week-end dernier, on a croisé beaucoup de gens parlant français sur les rives du Lac des Quatre-Cantons et l'impression était étrange tant à Lucerne qu'à Bâle, quand on vient de cantons semi-confinés. Les quais y étaient bondés et un joli couple de Vaudois en goguette nous a assuré que «les restaurants étaient pleins». «Sérieux, on n'a pas désempli depuis le début de la soi-disant 2e vague de Covid, nous a confié un serveur de l'excellent Shamrock Irish Pub lucernois, qui préparait lui aussi le «pub quiz» qui a lieu ici le dimanche. On reçoit des gens de toute la Suisse et je parle anglais avec plein de Welches, on reconnaît facilement l’accent.» Si vous voulez vous faire un petit week-end…