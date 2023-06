La Suisse alloue 60 millions supplémentaires pour la Syrie

Cette somme vise à «répondre aux besoins et améliorer les mesures de protection des populations touchées par le conflit en Syrie et dans la région», explique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué de presse. Elle s’ajoute aux 8,5 millions de francs alloués en mars dans le cadre des mesures d’aide mises en place suite au séisme du 6 février 2023 .

Des besoins humanitaires «énormes»

Il rappelle enfin que «l’ampleur des besoins humanitaires est énorme». En Syrie, 15,3 millions de personnes sont tributaires de l’aide humanitaire (contre 14,6 millions en 2022). Mais le pays compte aussi le plus grand nombre de déplacés internes au monde, avec 6,8 millions de personnes. De plus, de l’aide doit également parvenir aux plus de 5,4 millions de réfugiés syriens accueillis dans les pays voisins – tels que l’Irak, la Jordanie, le Liban et la Turquie. La Suisse y fournit de l’aide, et pour les réfugiés et pour la population locale.