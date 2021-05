Vaccin de Moderna : La Suisse anticipe et commande 7 millions de doses pour 2022

L’OFSP a annoncé jeudi qu’un contrat avait été passé avec l’entreprise américaine, qui travaille déjà sur une potentielle adaptation de son vaccin pour se protéger des variants.

La Suisse a déjà commandé plus de 40 millions de doses de différents vaccins, dont la moitié chez Moderna.

L’évolution de la pandémie s’est toujours révélée incertaine et pleine de surprises. La Confédération a décidé de jouer la prudence et a commandé à l’entreprise Moderna un total de 7 millions de doses qui devraient être livrées «dans les premiers mois de l’année 2022», dit l’OFSP dans un communiqué de presse. Le contrat prévoit aussi une option pour 7 millions de doses supplémentaires en cours d’année, si nécessaire.

La question centrale est de savoir si les vaccins administrés en Suisse, ceux de Pfizer et de Moderna, sont efficaces contre les mutations du virus. Selon les connaissances scientifiques actuelles, ils le seraient contre le variant britannique, désormais ultra majoritaire en Suisse, et semblent se révéler aussi efficaces contre les variants sud-africain et brésilien.