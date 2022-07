Asile : La Suisse appelée à arrêter le renvoi des migrants sri-lankais

Dans une lettre ouverte adressée ce vendredi à la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) – dont le Secrétariat international est basé à Genève – a appelé la Suisse à mettre «immédiatement fin aux procédures de renvoi à l’encontre des requérants d’asile et migrants sri-lankais, dont certains sont des survivants de la torture».

Par cette lettre, l’OMCT a réagi à la crise économique et politique qui touche actuellement le Sri Lanka. «La situation au Sri Lanka est tout simplement catastrophique, avec des violences qui se sont greffées sur la crise économique et financière qui secoue le pays depuis le début de l’année. Les soins médicaux de base ne sont plus assurés», précise Gerald Staberock, secrétaire général de l’OMCT.