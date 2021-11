Justice : La Suisse arrête six personnes à la demande de l’Italie

Six Italiens ont été placés en détention en vue de leur extradition. Ils sont soupçonnés d’infractions en matière de drogue et d’être membres d’une organisation criminelle.

Les polices cantonales des Grisons, de St-Gall, du Tessin et de Zurich ont arrêté mardi six Italiens suite à des demandes d’extradition de l’Italie, annonce l’Office fédéral de la justice (OFJ). Ces demandes reposent sur des mandats d’arrêt émis par le Tribunal de Florence et par le Ministère public de Milan, précise l’OFJ.