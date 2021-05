Hockey sur glace - La Suisse assure l’essentiel face à la Lettonie

Les Helvètes se sont imposés 3-0 avec des buts de Dario Simion (12e et 21e) et Killian Mottet (30e). L’essentiel du travail a été fait et bien fait durant la première partie du match. Par la suite, les Suisses ont géré les choses. À noter que, dans la troisième période, ils ont écopé de quatre pénalités de deux minutes, contre seulement une lors des 40 premières minutes de jeu.