Electricité: La Suisse atteint 80% de courant renouvelable

Avec l’introduction de la déclaration intégrale obligatoire en janvier 2018, les agents énergétiques non vérifiables (courant gris) ne sont plus admis en Suisse, hormis dans les contrats de livraison pluriannuels conclus avant le 1er novembre 2017 (un délai de transition jusqu’à l’année de livraison 2020 s’appliquait à ces contrats). L’année 2021 a ainsi été la première année durant laquelle le mix des fournisseurs ne contenait pas d’électricité de source non vérifiable. La Suisse ne consomme pas que de l’électricité d’origine indigène, rappelle l’OFEN. Afin d’assurer la transparence concernant le mix des fournisseurs de chaque entreprise d’approvisionnement en électricité et de permettre aux consommateurs d’opter pour un produit spécifique en toute connaissance de cause, les entreprises suisses d’approvisionnement en électricité sont tenues par la loi, depuis 2005, de déclarer la provenance et la composition de l’électricité qu’elles livrent. Depuis 2006, ces données doivent être communiquées à tous les clients avec la facture d’électricité et, depuis 2013, elles doivent par ailleurs être publiées sur la plateforme internet www.marquage-electricite.ch.