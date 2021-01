Coronavirus : La Suisse augmente son arsenal avec le vaccin de Moderna

La Confédération va recevoir plus de 1,5 million de doses du vaccin contre le Covid-19 d’ici à la fin février. Les autorités appellent encore à respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières.

Quelque 200’000 doses du nouveau vaccin devraient arriver dès mercredi, a indiqué Nora Kronig, responsable de la direction internationale de l’OFSP. A ce stade, le pays est en mesure «de vacciner 4% de la population adulte sur un régime de deux doses», a-t-elle précisé lors d’une conférence de presse. Au 18 janvier, la Suisse aura reçu 560’750 doses de vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna et un million de doses sont attendues pour février.

Des études sont en cours sur ces sujets. «Une fois qu’elles seront complètes et qu’elles nous parviendront, une autorisation normale pourra être envisagée», a poursuivi le directeur adjoint.

Même si le nombre de morts et d’hospitalisations est en baisse en Suisse, les chiffres de la pandémie restent assez mauvais, a estimé Patrick Mathys, responsable de la gestion de crise du ministère de la Santé. Le taux de positivité des tests est encore très élevé à 16,4%. «La présence du nouveau variant (du coronavirus, plus contagieux) nous préoccupe», a-t-il ajouté, lors du même point de presse.

Les variants provoquent l’inquiétude

La Suisse a développé ses capacités de séquençage pour détecter plus rapidement le variant et a, pour l’heure, détecté 127 cas d’infection liée à un variant du coronavirus, 86 des cas au variant britannique et 5 au variant sud-africain.