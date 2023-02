Proche-Orient: La Suisse aussi condamne les nouvelles colonies israéliennes

Conflit israélo-palestinien: la position de la Suisse

Sur le site internet de la Confédération, on peut lire que la Suisse soutient une solution à deux États, négociée par les deux parties, conformément au droit international et aux paramètres convenus au niveau international, y compris les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Seules ces conditions «peuvent conduire à une paix durable entre Israéliens et Palestiniens», écrit le gouvernement suisse.