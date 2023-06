Environnement: La Suisse autonome et neutre en carbone en 2050? C’est possible

Un système modélisé par des scientifiques de l’EPFL et de la HES-SO Valais a montré que la neutralité carbone et l’autonomie énergétique à l’horizon 2050 seraient possibles en théorie. Ce procédé coûterait même jusqu’à 32% moins cher que le système énergétique suisse actuel.

Selon les chercheurs, le système actuel est basé sur des importations d’énergie bon marché, alors que ce qu’ils proposent serait un investissement local qui, à long terme, serait plus économique et plus résilient.