Football : La Suisse avec Lotomba et Omeragic pour l’Euro, Zeqiri et Ndoye écartés

Vladimir Petkovic a dévoilé sa liste définitive pour l’Euro. Six Romands y figurent, dont Lotomba et Omeragic. Dan Ndoye, Andi Zeqiri et Gregor Kobel n’ont pas passé le cut.