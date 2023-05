Mondial de hockey: Suisse – Allemagne en direct

Entraînée par le Germano-Canadien Harold Kreis (ex-Lugano, ZSC Lions et Zoug), la Mannschaft compose avec trois professionnels de NHL: le défenseur de Detroit Moritz Seider ainsi que les attaquants de San Jose Nico Sturm et de Buffalo John Peterka. Ce dernier, auteur de 9 points lors de la phase de groupes, sera le meilleur compteur présent sur la glace. Côté helvétique, les meilleurs pointeurs se nomment Marco Miranda, Gaëtan Haas et Denis Malgin. Or, ce dernier est annoncé malade.