Tennis: La Suisse bat la France et va en finale de la Hopman Cup

La jeune équipe de Suisse a gagné contre une expérimentée équipe de France, vendredi à Nice, lors de son deuxième duel dans la Hopman Cup, une compétition mixte avec un simple dames, un simple messieurs et un double mixte.

Après leur victoire contre le Danemark (2-1), mercredi, et l’exploit de Leandro Riedi face à Holger Rune (ATP 6), les Helvètes ont dû batailler face aux Français qui, eux aussi, avaient battu le Danemark (2-1). Cette victoire acquise de haute lutte qualifie donc les Suisses pour la finale.

Céline Naef (WTA 157) a commencé les débats par une défaite frustrante, après un match de 2 heures et quart face à Alizé Cornet (WTA 68), 6-1 3-6 8-10. La Schwytzoise de 18 ans est passée tout près d’offrir un premier point à ses couleurs face à la joueuse de 33 ans, mais elle a dû attendre la rencontre entre Leandro Riedi (ATP 160) et Richard Gasquet pour voir ses vœux exaucés. Le Zurichois de 21 ans a en effet réalisé un nouvel exploit face au joueur de 37 ans, 49e mondial, en s’imposant 3-6 6-3 10-8 en 1 heure et 19 minutes.