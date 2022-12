Hockey sur glace: La Suisse bat la Slovaquie aux Mondial M20

Mais les Slovaques ne sont pas deuxièmes de la poule par hasard et Servac Petrovsky s’est chargé de le rappeler en marquant deux buts aux 38e et 39e minute. Avec deux longueurs de retard, les Suisses ont entamé la troisième période pied au plancher et le junior de Kloten Mischa Ramel a redonné espoir aux siens en inscrivant le 2-3 à la 43e minute. Mieux, Lorenzo Canonica, qui évolue à Shawinigan en Ligue Junior du Québec, a égalisé à la 49e dans une période que les Suisses ont dominée.

20 tirs aux buts

Sans but avant la sirène et en prolongation, c’est aux tirs aux buts que les deux équipes se sont départagées. Et elles ont eu de la peine. Finalement, après le 20e tir, le défenseur des Niagara IceDogs, en Ontario Hockey League, Rodwin Dionicio, a marqué le tir au but victorieux pour les Helvètes.