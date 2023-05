Hockey sur glace: La Suisse bat les champions du monde et olympique

Sans solutions offensives jeudi à Göteborg contre la Suède (défaite 3-0), l’équipe de Suisse a retrouvé le chemin des filets et de la victoire samedi face à la Finlande (2-1) à Brno, en République tchèque. L’équipe de Patrick Fischer, avec Leonardo Genoni devant les filets, a réalisé une prestation convaincante face aux champions du monde et olympique en titre, et surtout signé une belle victoire de prestige.