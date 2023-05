Hockey sur glace: La Suède trop forte pour la Suisse

L’équipe de Suisse a amorcé jeudi soir la dernière ligne droite de sa préparation au championnat du monde qui se déroulera du 12 au 29 mai en Lettonie et en Finlande. À Göteborg, face à la Suède, premier des trois adversaires de la Suisse dans ce tournoi appelé Czech Hockey Games dans le cadre de l’Euro Hockey Tour, la formation dirigée par Patrick Fischer s’est inclinée 3-0.

Bichsel ne jouera pas le Mondial

Lian Bichsel (18 ans) s’est blessé à un pied et manquera le reste de la préparation ainsi que le Championnat du monde. De premiers examens effectués à l’hôpital de Göteborg ont révélé que e défenseur de 1m96 s’était cassé la cheville gauche. Le joueur de Leksands (première division suédoise) a subi cette blessure lors d’un duel pendant le premier tiers-temps. Bichsel devra se faire opérer et sera indisponible pour six à huit semaines.