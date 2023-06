VTT: La Suisse, bientôt un pays de vététistes modèles

La partie technique, notamment, a de quoi poser des problèmes. C’est dans cette optique qu’Auguste Métille a cofondé l’École suisse de VTT (ESV). «Le vélo de montagne ne consiste pas qu’à pédaler, avertit l’instructeur, avant d’évoquer les principes de base pour gérer sa machine. Notre but est de donner des conseils, et l’on voit déjà de très beaux progrès en seulement trois heures de pratique!»

Auguste Métille voit de plus en plus de personnes se présenter à ce type de cours, et pas seulement des novices. «Nous allons du niveau zéro jusqu’aux vététistes confirmés. Et il y en a autant pour l’e-bike que pour l’enduro ou ceux qui veulent s’essayer aux bikeparks.» En somme, une offre globale pour espérer pallier ces accidents encore nombreux ou alors permettre aux amateurs de se faire encore plus plaisir.