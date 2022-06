Neutralité : La Suisse bloque l’envoi de chars danois en Ukraine

Invoquant le principe de la neutralité, la Suisse a rejeté une demande d’autorisation d’envoi de matériel de guerre du Danemark. Ce n’est pas la première fois que le pays dit non.

Débat parmi les politiques

Au Parlement ou dans l’Administration fédérale, la question fait débat. Pirmin Bishof, conseiller aux États (Le Centre/SO) se dit favorable à une interprétation plus généreuse de la loi sur le matériel de guerre. «Le Conseil fédéral doit maintenant s’activer et corriger sa pratique», déclare-t-il. La conseillère nationale Tiana Moser (PVL/ZH) rappelle que «ces armes seraient transmises à un pays qui se défend contre un agresseur». De plus, à ses yeux, il ne s’agit pas d’exportations d’armes directes mais de matériel de guerre ayant déjà été vendu à des pays amis et démocratiques.