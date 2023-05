La Suisse boit la tasse à Riga

Après avoir battu la Lettonie 3-5 à Riga vendredi, les Suisses n’ont de loin pas réédité cette performance samedi après-midi. Ils se sont inclinés 5-1 au terme du temps réglementaire, voire 6-1 si on rajoute le but letton inscrit en prolongation. Car comme la veille, les deux équipes se sont lancées dans cinq minutes supplémentaires à trois contre trois en guise d’entraînement.

Corvi seul buteur suisse

Enzo Corvi a été le seul suisse du match à pouvoir battre le gardien du Lausanne Hockey-Club, Ivars Punnenovs, qui a également été nommé meilleur joueur de sa formation (4e minute). Les Suisses ne sont pas parvenus à se servir de ce bon début de match pour mettre leurs adversaires à distance. Au contraire, ils n’ont fait que de baisser en puissance pour concéder l’égalisation 11 minutes plus tard, et finalement s’effondrer dans le dernier tiers en encaissant trois buts.

La série s’arrête à trois succès

Après avoir gagné trois fois consécutivement en matches de préparation, les hommes de Patrick Fischer sont retombés dans leurs travers. Il leur reste encore deux semaines avant le début des championnats du monde, agendés entre le 12 et le 28 mai à Tampere (FIN) et à Riga (LET). Les Suisses reviendront dans la capitale de l’État balte pour y disputer leur phase de groupe.