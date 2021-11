Hockey sur glace – La Suisse boucle la Deutschland Cup sur une note positive

L’équipe de Suisse a finalement retrouvé le chemin des filets dimanche contre la Russie (3-2) et a remporté un match à la Deutschland Cup. Mais avant de marquer pour la première fois depuis le but d’Enzo Corvi au premier match du tournoi jeudi contre la Slovaquie (défaite 7-1), l’équipe de Patrick Fischer, blanchie par l’Allemagne samedi (3-0), a longtemps paru empruntée en phase offensive. Et comme lors des deux premiers matches du tournoi, elle a encaissé le premier but (20e, Pautov en powerplay) avant de devoir patiner pour recoller au score. Une deuxième réussite russe, signée Goncharuk à quatre contre quatre (30e) et contre le cours du jeu alors que la Suisse commençait enfin à monter dans les tours, a même laissé craindre le pire.