Désinfection automatique de la poignée de porte

Le traceur de lunettes

La start-up Foxsmart a mis au point un traceur Bluetooth si petit et léger qu’il peut se fixer sur la branche d’une paire de lunettes. Au lieu de les chercher aveuglément dans l’appartement, il suffit d’une commande sur l’app pour déclencher un signal d’alarme ou une vibration sur le traceur. «Dans un appartement normal ou une maison individuelle, la portée est de 10 mètres», nous explique Peter Weisz, patron de Foxsmart. Cela fonctionne aussi pour les personnes qui oublient leurs lunettes au café: la position de la dernière connexion existante peut être affichée via l’application. De plus, grâce à un adaptateur, le petit traceur peut aussi être fixé à d’autres objets, comme un porte-clés.

Nouveau clavier pour smartphone

Les fondateurs de l’entreprise bâloise Typewise, David Eberle et Janis Berneker, ont développé une nouvelle application de clavier alternatif pour smartphone. Les touches sont hexagonales, deux barres d’espacement sont placées au milieu du clavier et les touches Shift et Delete ont été supprimées. «En raison de leur forme hexagonale, les touches de Typewise sont 70% plus grosses sans occuper plus de place sur le clavier» raconte David Eberle. De cette façon, les fautes de frappe sont fortement réduites. Avec les différents gestes de glissement, qui remplacent la suppression, par exemple, la saisie est plus rapide. Via une mise à jour, Typewise, qui est multilingue, propose aussi l’autocorrection en apprenant au fur et à mesure des habitudes de l’utilisateur.