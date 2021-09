Classement - La Suisse caracole toujours en tête de l’indice mondial de l’innovation

Classement : La Suisse caracole en tête de l’indice mondial de l’innovation

Notre pays est la nation du monde la plus innovante pour la onzième année consécutive, selon le classement publié ce lundi par l’agence ad hoc de l’ONU.

Pour la onzième année consécutive, la Suisse l’emporte devant les pays du monde entier en termes d’innovation. Onze ans que le territoire helvète est champion à l’indice mijoté par l’agence onusienne spécialisée dans la propriété intellectuelle, l’Ompi qui mesure essentiellement deux éléments de l’économie: les institutions et les infrastructures favorisant les activités innovantes et les résultats des activités d’innovation dans l’économie.

C e classement publié lundi par l’Ompi, qui souligne que l’innovation se porte globalement bien malgré la pandémie, montre que la Suisse, la Suède, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont conservé cette année la tête du classement.

Outre le bond de la République de Corée (de la 10e à la 5e place), la France (11), qui a avancé d’un rang pour atteindre sa meilleure position depuis 2009, et la Chine (12) poursuivent leur progression. L’an dernier, la France figurait parmi les 20 pays ayant connu la plus forte progression dans leur classement.

L’indice établi par l’Ompi représente la moyenne de deux sous-indices, permettant d’évaluer les éléments de l’économie – tels que les institutions et les infrastructures – favorisant les activités innovantes et les résultats des activités d’innovation dans l’économie (résultats en matière de savoir et de technologie et résultats dits créatifs).