Unihockey: La Suisse cartonne et file en quarts de finale du Mondial

L’équipe nationale a remporté plus qu’un match, mardi lors du Championnat du monde face à la Slovaquie. La Suisse a non seulement validé son ticket pour les quarts de finale, mais en terminant première de son groupe elle s’assure de ne pas rencontrer l’ogre suédois avant une éventuelle finale. Nation N o 1, la Suède a remporté neuf titres mondiaux en treize éditions. Les quatre autres ayant été enlevées par la Finlande.



À Winterthour, la formation du sélectionneur David Jansson a démarré en mode fusée, menant déjà 4-0 à la 14e. Même si la Slovaquie est revenue à deux longueurs à la fin du premier tiers, les Suisses n’ont pas laissé planer le suspense, face à des adversaires techniquement plus limités et moins rapides. Le score final de 9-3 aurait même pu être plus sévère.